В Севастополе женщина во время романтического ужина пырнула мужа ножом в грудь

Происшествия
18-11-2022
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На жительницу Севастополя заведено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью в ходе супружеской ссоры. Перед судом предстанет 39-летняя местная жительница.

Установлено, что в ночь с 26 на 27 августа во время романтического ужина обвиняемая вступила в конфликт со своим 38-летним супругом. Ссора произошла, как водится, на кухне и с употреблением спиртного. 

Женщина на фоне неприязненного отношения к мужу взяла со стола кухонный нож и нанесла им удар в область грудной клетки мужчины. Супруг получил тяжкие телесные повреждения, сообщает прокуратура города.

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Ольга Сурикова

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