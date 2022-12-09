Севастополю дали 67 млн рублей на закупку оборудования для бассейна СОК им. 200 – летия Севастополя

Правительство Севастополя получит от министерства спорта 67 млн рублей на закупку оборудования для бассейна спортивного комплекса им. 200 – летия Севастополя.

Об этом на заседании правительства Севастополя сообщил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

Напомним, ранее в бюджете Севастополя были заложены средства на строительство здания бассейна без соответствующего оборудования для функционирования чаши бассейна.

Полученные деньги позволят установить техническую инфраструктуру и запустить бассейн в работу.