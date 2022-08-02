Жительница Севастополя пырнула ножом сожителя и уничтожила улики

Имеет две «ходки» за кражу

В Севастополе оперативники задержали дважды судимую женщину за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему сожителю. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Во время совместного распития спиртного между парой возник конфликт, в ходе которого женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла мужчине ножевое ранение туловища. После случившегося она вызвала скорую и уничтожила следы преступления, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Прибывшим оперативникам она рассказала, что якобы на ее сожителя на улице напал неизвестный. Но в ходе допроса была установлена ее причастность к совершенному преступлению.

Напомним, в Севастополе вынесен приговор женщине, которая в ходе пьяного конфликта избила до смерти керамической кружкой свою знакомую.

Ольга Сурикова