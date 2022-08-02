В Севастополе прошел фестиваль по хай-дайвингу «Крылья мира»

В Севастополе 1 августа прошел этап международного фестиваля по хай-дайвингу «Крылья мира».
В Севастополе соревновались 12 спортсменов из России, Испании, Бразилии, Чехии, Польши, Колумбии и других стран. Спортсмены совершали прыжки с установленной 27-метровой вышки, набирая скорость до 95км/ч.
Лучшими в этот раз стали:
🥇- Михаил Навратил (Чехия)
🥈- Мигель Гарсиа (Колумбия)
🥉- Карлос Гимено (Испания)
Россияне Артем Сильченко и Игорь Семашко заняли пятое и девятое места соответственно.
Напомним, севастопольские пловцы «мастерс» заняли первое место в общекомандном зачете на Чемпионате юга России по плаванию.
Дмитрий Островский