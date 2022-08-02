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В Севастополе прошел фестиваль по хай-дайвингу «Крылья мира»

02-08-2022
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В Севастополе 1 августа прошел этап международного фестиваля по хай-дайвингу «Крылья мира».
 
В Севастополе соревновались 12 спортсменов из России, Испании, Бразилии, Чехии, Польши, Колумбии и других стран. Спортсмены совершали прыжки с установленной 27-метровой вышки, набирая скорость до 95км/ч.

Лучшими в этот раз стали:

🥇- Михаил Навратил (Чехия)
🥈- Мигель Гарсиа (Колумбия)
🥉- Карлос Гимено (Испания)

Россияне Артем Сильченко и Игорь Семашко заняли пятое и девятое места соответственно.

Напомним, севастопольские пловцы «мастерс» заняли первое место в общекомандном зачете на Чемпионате юга России по плаванию.
 

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