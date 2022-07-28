В Севастополе осудили женщину, которая убила знакомую керамической кружкой

Убийство по неосторожности

В Севастополе вынесен приговор в отношении женщины, которая в ходе пьяного конфликта зарезала свою знакомую.

Установлено, что в мае 2021 года местная жительница в квартире по ул. Генерала Жидилова в гостях у своей 47-летней знакомой участвовала в алкогольной вечеринке. В этот вечер между женщинами произошел конфликт на почве ревности. При этом гостья нанесла хозяйке множественные удары по голове и телу керамической кружкой.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте преступления, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Судом назначено виновной наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в Севастополе задержан мужчина, который из ревности ударил ножом в шею свою сожительницу.

Ольга Сурикова