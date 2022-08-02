6-7 августа в Севастополе пройдет грандиозное байк-шоу «Русский лес»

ПРОГРАММА БАЙК-ШОУ 2022 РУССКИЙ ЛЕС

6 августа – 1 день Байк-Шоу:

Начало мероприятия с 17:00:

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Юлия Андреева и группа Архипелаг

Анимация

25/17

Зверобой

Вадим Самойлов

КУЛЬМИНАЦИЯ БАЙК-ШОУ «РУССКИЙ ЛЕС» В 23:00

Кульминация Байк-Шоу — это масштабное трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие. Движущиеся диковинные декорации, летающие мотоциклы и невероятные, рискованные трюки, десятки разнообразных движущихся объектов и военной техники разных эпох и назначений, сотни людей, участвующих в программе — всё это будет подчинено большому замыслу…

В Кульминации Байк-Шоу примет участие российский пианист, народный артист России — ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РОЗУМ

00:00 — Продолжение концерта. Константин Кинчев и группа АлисА

7 августа – 2 день Байк-Шоу:

10:00 — Старт мотоколонны по маршруту «гора Гасфорта – площадь Нахимова, Севастополь — гора Гасфорта».

По возвращении мотоколонны на площадку у горы Гасфорта – праздничная развлекательная и спортивная программа.

16:00 — Турнир по армрестлигу «ВыZOV», в котором в бескомпромиссных армфайтах сойдутся бойцы команд «Волчья Сила» (Московская область) и «Крымские Слоны» (Республика Крым). Турнир проводится при поддержке Международного богатырского движения «Сильнейшая Нация Мира» и Федерации Армреслинга России!

Место проведения: палаточный лагерь Байк-шоу.

Для гостей мероприятия будет проведён мастер-класс по армреслингу от сильнейших мастеров, а также любительский турнир для мотоциклистов!

Приглашаем любителей спорта и здорового образа жизни!

С 18:00 — Рок-концерт. Второй день Байк-Шоу.

Свободный режим

Тайм-Аут

Пилот

Мара

Вадим Степанцов и группа «Бахыт Компот»

Кипелов

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