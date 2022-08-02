6-7 августа в Севастополе пройдет грандиозное байк-шоу «Русский лес»

ПРОГРАММА БАЙК-ШОУ 2022 РУССКИЙ ЛЕС
6 августа – 1 день Байк-Шоу:
Начало мероприятия с 17:00:
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Юлия Андреева и группа Архипелаг
Анимация
25/17
Зверобой
Вадим Самойлов
КУЛЬМИНАЦИЯ БАЙК-ШОУ «РУССКИЙ ЛЕС» В 23:00
Кульминация Байк-Шоу — это масштабное трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие. Движущиеся диковинные декорации, летающие мотоциклы и невероятные, рискованные трюки, десятки разнообразных движущихся объектов и военной техники разных эпох и назначений, сотни людей, участвующих в программе — всё это будет подчинено большому замыслу…
В Кульминации Байк-Шоу примет участие российский пианист, народный артист России — ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РОЗУМ
00:00 — Продолжение концерта. Константин Кинчев и группа АлисА
7 августа – 2 день Байк-Шоу:
10:00 — Старт мотоколонны по маршруту «гора Гасфорта – площадь Нахимова, Севастополь — гора Гасфорта».
По возвращении мотоколонны на площадку у горы Гасфорта – праздничная развлекательная и спортивная программа.
16:00 — Турнир по армрестлигу «ВыZOV», в котором в бескомпромиссных армфайтах сойдутся бойцы команд «Волчья Сила» (Московская область) и «Крымские Слоны» (Республика Крым). Турнир проводится при поддержке Международного богатырского движения «Сильнейшая Нация Мира» и Федерации Армреслинга России!
Место проведения: палаточный лагерь Байк-шоу.
Для гостей мероприятия будет проведён мастер-класс по армреслингу от сильнейших мастеров, а также любительский турнир для мотоциклистов!
Приглашаем любителей спорта и здорового образа жизни!
С 18:00 — Рок-концерт. Второй день Байк-Шоу.
Свободный режим
Тайм-Аут
Пилот
Мара
Вадим Степанцов и группа «Бахыт Компот»
Кипелов
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