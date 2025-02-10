Жительница Севастополя проведет более 5 лет в колонии за сотрудничество с украинскими спецслужбами

В Севастополе задержали очередную предательницу, которая передавала сведения украинским спецслужбам.

Как сообщили в управлении УФСБ по Крыму и Севастополю, женщина через мессенджер вышла на представителя СБУ, и по его заданию собирала и передавала данные о деятельности российских военных в Севастополе.

Суд приговорил ее к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы общего режима. Апелляционный суд оставил приговор без изменений — он вступил в силу.

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Ольга Сурикова