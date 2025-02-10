В Крыму 10 человек травмировались во время катания на Ангарском перевале и на Ай-Петри

За эти выходные сотрудникам ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» пришлось оказывать помощь, пострадавшим при зимних катаниях на Ангарском перевале и плато Ай-Петри

Так, 8-9 февраля за помощью обратились 6 человек, среди которых двое детей.

На плато горы Ай-Петри оказали помощь 4 человекам.

Спасатели отметили, что вследствие катания на тюбингах люди получили травмы рук, ног, головы, спины и ключицы.

Сотрудники МЧС Республики Крым оказали пострадавшим первую помощь, некоторых из них транспортировали к автомобилю СМП и передали медработникам.

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Ольга Сурикова