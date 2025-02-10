В Симферополе задержали парней, избивших водителя троллейбуса

Двое студентов уже извинились перед потерпевшим и общественностью.

Напомним, что подростки избили водителя в троллейбусе №4 в Симферополе. В результате мужчина получил травму носа.

По данным Следкома, 5 февраля несовершеннолетние приезжие нарушили общественный порядок и избили мужчину.

По словам очевидцев, компания подростков села в троллейбус на остановке «Больница имени Семашко», но платить за проезд не спешила. Водитель потребовал оплату или выход. В ответ молодёжь начала ругаться и вести себя по-хамски.

Одна из пассажирок, в которую попали плевки, включила камеру и начала снимать происходящее. Подростки прятали лица, грубили и вели себя неадекватно. Женщина попросила водителя остановиться и вызвать полицию, на что он согласился.

Дальше началась драка между водителем и одним из подростков, а часть компании сбежала через окно. Женщина снимала происходящее, но один из хулиганов выбил телефон у неё из рук и разбил его.