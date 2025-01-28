Жительница Севастополя продала две квартиры и перечислила мошенникам более 13 млн рублей

В ноябре прошлого года на мессенджер 75-летней местной жительнице позвонили мошенники, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что им срочно требуется ее помощь в поимке группы аферистов. Позвонившие потребовали сохранять разговор в тайне и неукоснительно выполнять их инструкции.
По их инструкции она продала две свои квартиры. Вырученные от продажи недвижимости 13,4 млн рублей она несколькими частями перечислила и передала курьеру мошенников.
Обман вскрылся, когда об участии пенсионерки в «секретной спецоперации» узнал сын потерпевшей.
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Анна Левина
Фото: shedevrum.ai