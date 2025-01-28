Жительнице Ялты грозит пожизненное за донаты на дроны для ВСУ

Верховный суд Республики Крым начал рассмотрение материалов уголовного дела, возбужденного региональным в отношении жительницы Ялты, подозреваемой в госизмене.

Женщина 1990 года рождения является гражданкой РФ. Она со своего счета перевела деньги в качестве

пожертвования на закупку ударных беспилотных систем ВСУ для противодействия ВС РФ.

За это она обвиняется в госизмене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству или его

представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации (статья 275 УК РФ).

В настоящее время фигурантка содержится под стражей. Ей грозит наказание в виде лишения свободы вплоть

до пожизненного.

Ольга Сурикова