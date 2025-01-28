Жительнице Ялты грозит пожизненное за донаты на дроны для ВСУ

Спецоперация на Украине
28-01-2025
Верховный суд Республики Крым начал рассмотрение материалов уголовного дела, возбужденного региональным в отношении жительницы Ялты, подозреваемой в госизмене.
 
Женщина 1990 года рождения является гражданкой РФ. Она со своего счета перевела деньги в качестве
пожертвования на закупку ударных беспилотных систем ВСУ для противодействия ВС РФ.
 
За это она обвиняется в госизмене в форме оказания финансовой помощи иностранному государству или его
представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации (статья 275 УК РФ).
 
В настоящее время фигурантка содержится под стражей. Ей грозит наказание в виде лишения свободы вплоть
до пожизненного.
 
 
Ольга Сурикова