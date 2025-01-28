В Севастополе вор украл Москвич и сдал его на металлолом

В Севастополе полиция задержала человека, подозреваемого в краже автомобиля. Молодой человек несколько дней наблюдал за старым Москвичом, припаркованным на улице, и решил, что он никому не нужен, поэтому украл его и сдал на металлолом.

Автомобиль принадлежал 36-летнему местному жителю, который унаследовал его от умершего брата и хранил как память, хотя машина не работала и давно стояла без ухода. Заметив, что никто не интересуется автомобилем, 20-летний парень решил его украсть. Он арендовал эвакуатор и не сказал водителю, что это чужая машина, а попросил отвезти её в пункт приема металлолома, где получил около 16 тысяч рублей.

Когда владелец обнаружил, что его машины нет, он обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность злоумышленника и его задержали. Теперь ему грозит уголовная ответственность за кражу, и он может получить до пяти лет.