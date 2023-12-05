Севастополец по указанию мошенников взял четыре кредита и продал квартиру

Севастополец, выполняя инструкции телефонных аферистов, в течение двух месяцев оформил на себя четыре кредита и продал квартиру, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Звонок 60-летнему местному жителю поступил через мессенджер. Неизвестный представился сотрудником следственного органа и убедил свою жертву взять кредитов во всех местных банках на 900 тысяч рублей и отправить их на продиктованный счет. Позвонивший сообщил, что занимается расследованием уголовного дела, в котором мошенник оформил доверенность на имя мужчины и оформил на него несколько крупных кредитов.

Также мошенники убедили потерпевшего хранить молчание, регулярно удалять переписку с ними и строго выполнять поступающие указания. Еще они сообщили мужчине, что принадлежащую ему квартиру продали аферисты, поэтому нужно срочно продать жилье, а деньги перечислить на якобы безопасный счет. Мужчина выполнил и эти инструкции, перечислив мошенникам 2,8 миллиона рублей.

Позже, осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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Ольга Сурикова