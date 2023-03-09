Жительница Севастополя «поздравила» мошенников с 8 марта почти 2,5 млн рублей

Пожилая жительница Севастополя поддалась на уловки мошенницы и лишилась более двух миллионов рублей. В этот раз сработано было по схеме «ваш родственник попал в беду», сообщает пресс-служба городского УМВД.

8 Марта 67-летней местной жительнице позвонила незнакомка, представилась сотрудницей правоохранительных органов и сообщила, что ее дочь стала виновницей серьезного ДТП, когда переходила дорогу в неположенном месте.

Под предлогом урегулирования инцидента с потерпевшей стороной и освобождения дочери от уголовной ответственности мошенница убедила пенсионерку передать прибывшему курьеру все имеющиеся сбережения. Женщина трижды отдавала чужим людям крупные суммы.

В то время как ее дочь была дома, пенсионерка передала преступникам в общей сложности 2 миллиона 245 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, недавно пожилая местная жительница перечислила более двух миллионов рублей дистанционным мошенникам.

Ольга Сурикова