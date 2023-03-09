Севастополь на втором месте в стране по снижению продажи крепкого алкоголя

Севастополь стал одним из четырех регионов России, где за 2022 год снизились продажи крепкого алкоголя, сообщают аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Из всех регионов нашей страны розничные продажи крепкого спиртного сократились в Чечне (на 42%, то есть почти вдвое), в Севастополе (-3,9%), Московской области (-3,3%) и Калужской области (-0,3%).

В целом по стране розничные продажи крепкого спиртного — водки, коньяка и ликероводочной продукции крепче 25 градусов — увеличились в 2022 году на 7,5%, до 6,8 литра на человека в год. Наибольшим спросом алкоголь пользуется у жителей северных и дальневосточных регионов.

В 2022 году среди алкогольной продукции заметный рост розничных продаж произошел именно в сегменте крепкого спиртного (водка, занимающая 76% в натуральном выражении в структуре продаж крепкого алкоголя, а также коньяк, джины, ромы, настойки, ликеры и проч.) — на 7,5%, с 6,4 до 6,8 литра на человека в год. Для сравнения, в 2021 году потребление горячительных напитков на душу населения выросло лишь на 1,2%, а в пандемийном 2020-м — на 3,3%.

Зато продажи винодельческой продукции (тихие, игристые, ликерные, фруктовые вина, винные напитки) в рознице в 2022 году сократились — на 5,5%, с 6,6 до 6,2 литра на каждого жителя страны в год. В 2021 году потребление вина снижалось на 7,4%, в 2020 году — на 2,6%.

Потребление пивной продукции (пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха) в 2022 году фактически не изменилось, уменьшившись на символические 0,06%, до 52,2 литра на человека в год.

Напомним, 28 февраля на сессии заксобрания Севастополя в двух чтениях приняты поправки в закон Севастополя, которые позволяют правительству Севастополя запрещать розничную продажу алкоголя возле мест проведения митингов и демонстраций.

Дмитрий Островский