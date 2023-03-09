В Севастополе с начала года пострадали 6 человек по вине водителей общественного транспорта

В Севастополе сотрудники ГАИ проверили 55 единиц городского общественного транспорта, при этом было составлено 29 админматериалов, сообщает пресс-служба городского УМВД.

В рамках рейда «Перевозчик» автоинспекторы также провели 5 единиц общественного транспорта, предназначенных для перевозки детей, составлено 29 административных материалов, в том числе 8 с использованием метода «скрытое патрулирование».

За нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 29 водителей автобусов, из них: 5 – за неиспользование ремней безопасности, 3 – за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума, 1 – за отсутствие диагностической карты, 1 – за нарушение правил перевозки людей и 19 – за иные нарушения требований ПДД.

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей к административной ответственности привлечено три должностных лица предприятий,

Выдано три представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.

Отметим, что с начала текущего года на дорогах Севастополя произошло четыре ДТП по вине водителей автобусов, в которых шесть человек получили различные травмы.

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Ольга Сурикова