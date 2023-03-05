Жительница Севастополя перевела мошенникам боле двух миллионов рублей

В Севастополе пожилая местная жительница перечислила более двух миллионов рублей дистанционным мошенникам.

Жертвой стала женщина 1945 года рождения. Ей позвонил мошенник, представился сотрудником Центрального банка РФ, и под предлогом защиты денежных сбережений убедил перечислить их на продиктованные им расчетные счета. Выполняя инструкцию преступника, женщина тремя транзакциями перечислила 2 миллиона 275 тысяч рублей, а когда осознала, что стала жертвой мошенников, то обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

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Ольга Сурикова