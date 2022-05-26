В Севастополе 23-летняя девушка заплатит за ложный донос

В Севастополе суд вынес обвинительный приговор в отношении 23-х летней девушки, которая обвинялась в заведомо ложном доносе об изнасиловании, сообщает пресс-служа прокуратуры Севастополя.

Как выяснило следствие, девушка в феврале 2022 года в социальной сети познакомилась с мужчиной, с которым вступила в интимную связь. Однако, обидевшись на него, на следующий день она обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Впоследствии факт совершения тяжкого преступления не нашел своего подтверждения, а сама девушка призналась, что ее обвинение было ложным.

Нахимовский районный суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления), в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Расследование по делу проведено следственным отделом по Нахимовскому району ГСУ СК РФ по Республике Крым Севастополю.

Напомним, в Ялте задержан 44-летний гражданин Украины, проживавший в Симферопольском районе, по обвинению в групповом изнасиловании и убийстве девушки почти 25 лет назад. Уголовное дело расследовалось ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Дмитрий Островский