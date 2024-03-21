В Севастополь в лидерах по падению уровня инвестиций

Объем инвестиций в основной капитал в Севастополе по итогам 2023 года снизился на 50,8% по сравнению с 2022 годом. Это самое большое падение в стране. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

Падение объема инвестиций в 2023 году произошло в 21 субъекте РФ. Помимо Севастополя еще в трех регионах падение инвестиций в основной капитал составило 20% и более.

Тем не менее, рост показателя отмечается в 64 субъектах страны. Лидером по темпам роста объема инвестиций в основной капитал стала Тверская область, где показатель увеличился на 45,4%. Всего же более чем на 30% показатель вырос в шести регионах.