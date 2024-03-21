ЦИК официально сообщил о победе Путина на выборах президента России

Владимир Путин победил на выборах президента России с результатом 87,28% голосов. Об этом сообщила председатель российской Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

На втором месте глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%. Владислав Даванков от партии «Новые люди» набрал 3,85%, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,20%.

За Путина проголосовали 76 277 708 избирателей.

Ранее Памфилова заявила, что итоговая явка на выборы президента России 2024 года с учетом дистанционного электронного голосования составила 77,49%.