Мошенники украли у 80-летней жительницы Севастополя почти миллион рублей

В Севастополе у 82-летней местной жительницы дистанционные мошенники похитили около миллиона рублей.

Разыграли для нее целый спектакль

«Предварительно установлено, что пожилой женщине несколько дней подряд звонили неизвестные и под предлогами получения денежной компенсации за ранее приобретенные лекарства и покупки так называемого медицинского сертификата заставили осуществить девять денежных переводов на общую сумму 975 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Также отмечается, что мошенники разыгрывали целый спектакль: представлялись руководителями, бухгалтерами и инкассаторами крупного финансового учреждения.

«Каждый раз мошенники требовали от пенсионерки осуществить срочный денежный перевод на продиктованные банковские счета якобы для решения возникшего вопроса с доставкой компенсации и сертификата», — добавили в ведомстве.

Женщина обратилась в полицию, когда поняла, что ее обманули.

В настоящее время сотрудники угрозыска проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых, причастных к преступлению.

Напомним, жительница Балаклавы лишилась крупной суммы денег, поверив дистанционным мошенникам.

Ольга Сурикова