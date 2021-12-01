Часть Севастополя оказалась обесточена вечером 30 ноября

Некоторые жители остались и без отопления

Ураганный ветер не прошел для Севастополя без последствий. Вечером 30 ноября, около 21:00, часть города была обесточена— сработала автоматика на электрической подстанции. От электричества было отключено 125 тысяч абонентов в разных районах города: Нахимовском, Ленинском и Гагаринском. Работу остановили 70 котельных и Севастопольская ТЭЦ, сообщили в пресс-службе правительства города.

Авария была устранена меньше, чем за час. В 22:00 были включены все потребители: ПС-17, ПС-11, ПС-Омега, ПС-15 Т-2, ПС-19.

На восстановление теплоснабжения потребовалось четыре часа — порывов теплотрасс зафиксировано не было.

«Работы проводились силами оперативного персонала, находящегося постоянно на источниках теплоснабжения, и аварийно диспетчерской службой ГУПС «Севтеплоэнерго», — уточнили в пресс-службе.

Также из-за сильного ветра за ночь упали 8 деревьев и было повреждено 3 кровли. УК все устранят до конца дня.

За ночь силами дорожных служб было очищено 160 км дорог от мокрого снега, который шел до 03:00. Так, очищены дороги: Танковое-Оборонное, с.Родное, Ялта-Севастополь, Родниковое- Передовое, Голубинка-Передовое-Широкое, Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, дорога к аэропорту Бельбек, село Симеринко. Предварительно дороги были обсыпаны солью . ДТП ночью на дорогах не зафиксировано.

Последствия непогоды также устраняют специалисты Горсвета — в работе 3 бригады и 4 единицы техники. На утро 1 декабря были зафиксированы следующие аварии:

1. Аварии по системе управления – 21 шт.

2. Аварии на бытовых сетях — 0

3. Упавшие деревья на сетях н.о. – 0

4. Короткое замыкание на ЛНО. – 8 шт. (в работе)

5. Обрыв провода – 4шт. (Ночью заизолировали, на данный момент устраняется):

ТП-114 ул. Каспийская,50

ТП-13 ул. Гоголя, 26

ТП-500 ул. Ерошенко, 14

ТП-416 ул. Р. Люксембург – ул. Горького.

6. Искрение на линии наружного освещения – 1 шт.

ТП-1082 пр. Гер. Сталинграда 41

Сегодня, 1 декабря, ожидается повтор погодных условий ( ветер, дождь, мокрый снег) с 12:00 до 15:00.

Ольга Сурикова