Полиция Севастополя задержала мошенника, который брал ноутбуки якобы для ремонта и сдавал в ломбард

Севастопольские оперативники задержали подозреваемого в серии мошенничеств под предлогами ремонта и приобретения компьютерной техники, сообщает пресс-служба городского УМВД,
Уже доказана причастность задержанного к четырем эпизодам, по которым материальный ущерб составил 400 тысяч рублей.
33-летний севастополец в двух случаях взял якобы для ремонта два ноутбука общей стоимостью более 300 тысяч рублей, а еще заказал для перепродажи и получил компьютер, но оплату за него не внес. И еще 10 тысяч получил от клиента якобы для покупки комплектующих.
Технику он сбыл в ломбард, а деньги потратил на аренду жилья в Алуште, куда уехал и трудоустроился барменом.
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. На него заведены уголовные дела за мошенничество. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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Ольга Сурикова
Видео: пресс-служба полиции Севастополя