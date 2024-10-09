Квадроберы захватили повестку международного уровня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поинтересовался у главы МИД Армении Арарата Мирзояна, есть ли у них в стране квадроберы.

Лавров и Мирзоян провели неформальную беседу в Кремле, пока ждали президентов России и Армении.

«У вас есть квадроберы?» — спросил Лавров у армянской делегации. При этом он разъяснил коллегам, как выглядят квадроберы и считает, что это «одна из самых главных новостей».

Мирзоян признался, что видел переодетых в животных людей, но не знает об этом новом веянии. В ходе разговора российские и армянские дипломаты пришли к выводу, что это болезнь.

Напомним, на маркетплейсах уже даже появился корм для квадроберов.

Ольга Сурикова

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