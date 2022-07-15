Жители Верхнесадового просят отремонтировать жизненоважные для них лестницу и мост

Есть переживания, что мост и вовсе могут снести В селе Верхнесадовое разрушается старинная лестница, которая для многих является единственным путем к остановке и магазинам.

«В конце нашей улицы расположено две остановки, которые идут на Бахчисарай и в город. Школьники ездят, ученики ездят в школу и высшие учебные заведения, на работу ездят, в больницу. Этой же лестницей пользуются наши жители, спускаемся мы в магазин, в клуб наш, в церковь — это общение наше. Лестница давно проблемная, лестнице примерно 50-60 лет», — рассказала жительница села Верхнесадовое Валентина Сердеенко журналистам «Первого Севастопольского».

Жители добавляют, что ситуация усугубляется во время гололеда, подниматься становится опасным для здоровья. А чтобы найти другую дорогу, нужно пройти примерно 1,5 километра по грунтовой дороге. Далеко не всем пожилым или беременным это расстояние под силу.

Местные жители обращались к директору Департамента транспорта Севастополя Павлу Иено и к главе Дирекции по развитию дорожной инфраструктуры Владимиру Давыдченко. Пока получают только отписки.

Еще одна проблема возникла на новом подвесном мосту, который построили через реку Бельбек. Там появились уже щели между дощечками. У людей застревают ноги, велосипеды, колеса колясок.

В итоге оказывается, что два основных пути, связывающие жителей села Верхнесадовое с Севастополем, находятся в аварийном состоянии.

Ольга Сурикова