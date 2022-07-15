В ДНР умер пленный британец

Причиной смерти названы стресс и болезни

В Донецкой Народной Республике (ДНР) умер британский наемник Пол Ури, который попал в плен к военным Республики. Скончался он от хронических болезней. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.

«В апреле при попытке прорыва через блокпост сил ДНР Пол Джонсон Энтони Доминик Ури, участвовавший в боевых действиях на стороне боевиков Зеленского, был взят в плен», — написал в своем Telegram член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его информации, представители Великобритании не обращались с предложением проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Также ему не предоставил необходимые медицинские препараты Красный Крест. Заверяется, что в ДНР Полу Ури оказывалась медицинская помощь, но, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался.

Напомним, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко к смертной казни.

Ольга Сурикова