Крым

В Крыму мужчина поджег автомобиль соседа, чтобы проучить

15-07-2022
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Не смог пройти мимо

В Сакском районе задержан местный житель за поджог автомобиля односельчанина.

Оперативники разыскали виновника произошедшего. 

«Под тяжестью собранных улик свою вину в поджоге автомобиля 30-летний односельчанин потерпевшего признал. Мужчина сообщил, что находился в состоянии алкогольного опьянения,  решил проучить владельца  перегородившего проезд авто по улице и подпалил его», — сообщает пресс-служба крымского УМВД.

В отношении мужчины заведено уголовное дело за умышленное повреждение имущества из хулиганских действий. Ему выписали подписку о невыезде.

Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе в феврале неизвестный поджог автомобиль «Hyundai» в Балаклаве.

Ольга Сурикова

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