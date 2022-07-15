В Крыму мужчина поджег автомобиль соседа, чтобы проучить

В Сакском районе задержан местный житель за поджог автомобиля односельчанина.

Не смог пройти мимо

Оперативники разыскали виновника произошедшего.

«Под тяжестью собранных улик свою вину в поджоге автомобиля 30-летний односельчанин потерпевшего признал. Мужчина сообщил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, решил проучить владельца перегородившего проезд авто по улице и подпалил его», — сообщает пресс-служба крымского УМВД.

В отношении мужчины заведено уголовное дело за умышленное повреждение имущества из хулиганских действий. Ему выписали подписку о невыезде.

Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе в феврале неизвестный поджог автомобиль «Hyundai» в Балаклаве.

Ольга Сурикова