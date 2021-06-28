Жители СНТ продолжат ездить с пересадкой

Ожидание транспорта на пересадочном узле составит 3 минуты

В Севастополе убрали 90 небольших автобусов с маршрута от садовых товариществ в районе 7 км до центра города, и заменили их 40 автобусами и троллейбусами большей вместимости и 30 автобусами средней вместимости, — рассказал на аппаратном совещании в правительстве города глава дептранса Павел Иено.

«Цель – убрать задублированность маршрута №12, который был задублирован маршрутами №12-А и №120. Мы в одностороннем порядке расторгли контракт с перевозчиком, который осуществлял перевозку пассажиров по семи маршрутам численностью 90 автобусов малой вместимости. Мы эти три маршрута объединили и создали пересадочный узел», — рассказал Иено.

Глава города отметил положительный эффект нововведения: «То есть 90 маленьких пыхтящих дизелем маршруток ехали из СНТ в центр города каждый день, доставляя людей персонально из СНТ в центр города. Вы заменили их на троллейбусы, большие автобусы. Это все были частные перевозчики, сейчас вы полностью заменили на государственный транспорт. Сейчас людям требуется пересадка. Вы говорили, что ждать пересадки приходится всего три минуты, нужно это проконтролировать. Создать в этих СНТ всю инфраструктуру, пересадочный узел как следует оборудовать».

Особо Развожаев подчеркнул важность решения вопроса с доставкой детей в школу, поручив запустить школьные автобусы из СНТ к ближайшим школам.

По решению департамента транспорта с 23 июня в Севастополе объединили ряд маршрутов.

Также после встречи Иено с жителями СНТ «Родник», с 28 июня был организован отдельный маршрут до 5-го км Балаклавского шоссе.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя