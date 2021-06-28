Матерям и отцам-одиночкам дадут пособие на детей

Получить можно чуть более 6 тысяч рублей

С 1 июля 2021 года малообеспеченные одинокие родители смогут получать новое пособие на детей от 8 до 17 лет. Об этом на заседании правительства РФ заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Эти средства – адресная помощь тем, кто оказался в сложном материальном положении. Чтобы помогать таким семьям, правительство продолжит выстраивать систему социального казначейства», – сказал премьер-министр.

Как сообщает пенсионный фонд, получить выплату сможет родитель, доход которого не превышает прожиточного минимума. Критерии и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления правительства РФ. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Пособие будет выплачиваться через пенсионный фонд.

Подавать заявление можно будет с 1 июля на портале Госуслуг или в клиентской службе пенсионного фонда по месту жительства.

Размер выплаты — 50% прожиточного минимума ребенка, установленного в каждом регионе. В Севастополе пособие составит 6 138 рублей в месяц на каждого ребенка.

Напомним, вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев, а также депутаты из фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев, Никита Березин, член Совета Федерации Сергей Леонов разработали и внесли в Госдуму законопроект «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и инвалидами I группы».

Дмитрий Островский