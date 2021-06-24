Правительство Севастополя сокращает маршруты общественного транспорта

Сокращение проходит путем объединения

По решению департамента транспорта с 23 июня в Севастополе объединили ряд маршрутов.

Как сообщает пресс-служба правительства сокращение маршрутов позволит исключить их дублирование и разгрузит дорожную сеть так как ранее часть маршрутов дублировались на 95%.

Таким образом, по решению дептранса ликвидирован автобусный маршрут № 12 К, вместо него на хутор Лукомского заезжает автобус № 12. Убран маршрут № 120, вместо этого автобус № 12А теперь следует через СНТ «Родник», улицу Урожайная и ТСН «Сапун-гора» до 5 км Балаклавского шоссе.

С 5 км Балаклавского шоссе в город можно уехать на троллейбусе № 12. Для удобства пассажиров организована, так называемая «бесшовная» перевозка, которая предусматривает пересадку в рамках одной поездки без повторной оплаты. Однако «бесшовная» пересадка будет возможна только при использовании карт ЕГКС, при оплате наличными придется платить дважды.

Такая же система работает и на улице Токарева при проезде на троллейбусном и автобусном маршруте № 5. В связи с восстановлением троллейбусного маршрута № 5, автобусный маршрут № 5 будет курсировать по сокращенному маршруту «ул. Александра Маринеско – ул. Токарева».

Также, маршрут № 85 «5-км Балаклавского шоссе – ул. Маринеско» будет запущен по ул. Руднева.

В случае возникновения вопросов организации транспортного сообщения в Севастополе все желающие круглосуточно могут обратится в диспетчерскую ГУП «Севэлектроавтотранс» по телефону +79789724060.

Примечательно, что перед введение новой схемы движения и устранения маршрута № 120 телеканал «НТС» опросил жителей садового товарищества «Родник» и других прилегающих к нему ТСН о целесообразности такого решения. В сюжете опрошенные горожане выступили категорически против «оптимизации» данного маршрута.

Напомним, что правительством Севастополя в апреле этого года принято решение об оптимизации схемы движения путем уменьшения количества маршрутов общественного транспорта.

Дмитрий Островский

Фото: пресс-служба правительства Севастополя