Жители Северной и Корабельной сторон Севастополя поддержали разделение

Решение станет историческим

В Севастополе 6 марта прошли общественные слушания жителей Северной и Корабельной сторон по вопросу разделения Нахимовского района. Теперь каждая сторона будет жить отдельно, жители проголосовали за разделение единогласно.

Жители Северной стороын наконец-то получат свой муниципалитет, о котором мечтали многие годы, но до этого их власти не слышали. Сейчас они надеются, что на развитие своего района: строительство новых школ, больниц, возрождение завода «Парус».

«Мы за разъединение, потому что нам нужен бюджет и те федеральные проекты, которые за пять лет ввела сюда Москва (парк Учкуевка, наши пляжи). Нам нужно всё закрепить и контролировать самостоятельно. Потому что без контроля людей, которые здесь проживают никак. Нам надо школу-интернат достраивать, нам нужно доделать пляж», – рассказала жительница Северной стороны Ольга Матвеева, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

После разделения муниципалитетов сразу возникло много вопросов, в частности, сколько депутатов теперь будет в каждом и какие они получат полномочия. Также открытым остается вопрос финансирования и разделения бюджета, так как на 2021 уже утвержден депутатами Заксобрания. Скорее всего, последует внесение изменений в главный финансовый документ города.

«У местных людей на Северной должно быть своё представительство. Это правильно, это логически напрашивается. Но слушая выступления людей здесь, хочется сказать, что сразу не будет хорошо. Люди ожидают с созданием муниципалитета и мост, и решение проблемы с канализацией и садики, и другие глобальные вопросы, которые не в полномочии муниципалитета», – сообщил депутат Нахимовского муниципального округа Кирилл Радионов.

Предлагается, что новый муниципалитет «Северный» объединит такие территории как площадь Захарова, Любимовка, совхоз имени Софьи Перовской, микрорайоны Голландия и Мекензиевы горы. Выборы депутатов пройдут уже этой осенью в единый день голосования.

Напомним, ранее решение о разделении района на Северную и Корабельную стороны было принято советом Нахимовского муниципального округа.

Ольга Сурикова

Фото: the.willk.in