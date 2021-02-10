На Северной стороне создадут новый муниципалитет

Должны еще пройти общественные слушания

В Севастополе Нахимовский муниципалитет будет разделен на два – появятся еще свои органы власти на Северной стороне. Соответствующее решение было принято накануне советом Нахимовского муниципального округа. Об этом рассказал директор Департамента внутренней политики Сергей Бездольный, передает пресс-служба правительства Севастополя.

«Создание нового муниципалитета на Северной стороне — это серьёзное решение, которое долго прорабатывалось и обсуждалось с общественностью. Инициатором предложения выступили местные жители. Много лет поступали обращения о создании органа власти на Северной стороне — они и стали основой для принятия такого решения», — рассказал Бездольный.

Также, по его словам, важно и расположение: территория Нахимовского муниципалитета разделена бухтой и транспортная составляющая играет важную роль. Учитывались мнения горожан. Предлагается в новый муниципалитет внести такие территории как площадь Захарова, Любимовка, совхоз имени Софьи Перовской, микрорайоны Голландия и Мекензиевые горы.

По словам Бездольного, дату общественных слушаний назначат на ближайшей сессии Нахимовского муниципалитета.

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Выборы в новый муниципалитет пройдут этой осенью в единый день голосования.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова