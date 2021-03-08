Лидер ЛДПР Севастополя поздравил женщин с 8 марта

Севастополь всегда славился не только мужеством и патриотизмом, но и безграничной отвагой своих женщин
Вице-спикер Законодательного собрания, глава Севастопольского городского отделения ЛДПР Илья Журавлев поздравил женщин с весенним праздником. Приводим текст поздравления полностью:
«Дорогие наши женщины – мамы, жены бабушки, дочери! Поздравляю Вас с Международным женским днем!
От всей души поздравляю Вас и говорю спасибо за то, что наполняете этот мир своей жизненной энергией, красотой, щедростью души, создаете уют, гармонию и атмосферу радушия.
У вас нет выходных. В заботах о семье и в работе Вы находитесь постоянно в движении, и все успеваете!
В любую погоду Вы создаете солнечное настроение.
Севастополь всегда славился не только мужеством и патриотизмом своих защитников, но и безграничной отвагой своих женщин, которые в самые трагические минуты истории города и Отечества становились плечом к плечу с защитниками города.
Поздравляю Вас, дорогие наши женщины с праздником. Пусть огонь в ваших глазах не угасает, будьте счастливы и любимы!»