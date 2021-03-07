У севастопольца украли запчасти от КАМАЗа с дачи

Он похитил запчасти от грузового автомобиля и сдал на металлолом.

Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в краже металлических изделий у местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Он успел их сдать на металлолом

«Инцидент произошёл в одном из садовых товариществ города. Во время отсутствия 46-летнего хозяина дачи, неизвестный тайком похитил металлические детали от автомобиля КамАЗ стоимостью 6 тысяч рублей и вывез их на своем легковом автомобиле», – сообщили в пресс-службе.

При этом он успел сдать краденное и потратить деньги.

Сейчас мужчина задержан, ему грозит срок до двух лет.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 1 «Северное» ОМВД России по Нахимовскому району задержали подозреваемого.

Ольга Сурикова