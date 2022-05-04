Севнаследие скрыло от благочиния обнаружение останков храма на мысе Хрустальном

За три года не предпринято никаких мер

Севнаследие не поставило в известность севастопольское благочиние об обнаружении останков храма Святого Иоанна Воина на территории строящегося культурного кластера на мысе Хрустальном. Об этом на пресс-конференции сообщил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

В правительстве только сообщили в 2019 году, что на территории никаких церковных сооружений не обнаружено. Данный храм был заложен в 1913 годы, но в годы Великой Отечественной войны был сильно разрушен.

Перед началом строительства культурного кластера, предположительно, был обнаружен фундамент храма с остатками лестницы и мостовой, говорится в сюжете телеканала «НТС».

«После нашего обращения в мае месяце губернатор Севастополя и Севнаследие ответили, что в данном месте не сохранились руины храма, не сохранилось остатков храма. Не сохранилось ничего, что бы связывало это место с храмом праведного Иоанна Воина. Совсем недавно мы увидели в прессе фотографии остатков и руин храма, т.е. фундамент и четко выраженный контур храма. К сожалению, в 2019 году, когда нас ввели в заблуждение и сообщили, что не осталось ни руин, ни упоминаний, ничего – официальное письмо из Севнаследия – к сожалению, из-за этого заблуждения мы два года не делали никаких шагов», — сообщил протоиерей Сергий Халюта, благочинный Севастопольского округа.

Севастопольское благочиние считает, что важно сохранить храм и вновь вернуть ему былое величие.

«По нашему вероучению, Ангел Господень после освящения престола храмового находится на этом месте. Это место до скончания веков останется храмом», — заявил Халюта.

Сейчас севастопольское благочиние обращается к губернатору Севастополя, в Законодательное собрание города, к сенаторам и депутатам – с просьбой создать попечительский совет для восстановления и возрождения храма Святого Иоанна Воина.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что обнаруженные на месте строительства культурного кластера останки античных керамических мастерских будут снесены и работы будут продолжены.

Ольга Сурикова