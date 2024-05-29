Жители Севастополя выступают против застройки пляжа Яшмовый

Местные жители Севастополя создали петицию на платформе популярной соцсети с требованием сохранить пляж Яшмовый от застройки. Они выступают против установки летнего кинотеатра на побережье, считая, что на пляже и так мало места для желающих использовать его по прямому назначению — загорать на солнце и любоваться уникальной природной красотой этого места.

«Оставьте яшмовый пляж в покое!!

Оставьте его в первозданном природой виде, а не превращайте его в свой инструмент набивания карманов!! Устанавливайте кинотеатры у себя дома, а не на пляже, где и без кинотеатра и шалманов места не хватает!! Заставили все своими топчанами, ещё и кинотеатр, никому не нужный хотят установить! Прошу власти города воспрепятствовать этому!!!» — говорится в петиции.

Обращение поддержали уже более двух тысяч человек.

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Ольга Сурикова