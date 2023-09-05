В Севастополе оштрафована фирма, так и не установившая кинотеатр на пляже «Золотой» в Балаклаве

В Севастополе руководитель коммерческой организации оштрафован за нарушение условий предоставления субсидии из городского бюджета.

Установлено, что в ноябре 2022 года в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Управлением туризма заключено соглашение, на основании которого коммерческой организации из бюджета города предоставлен грант в форме субсидии на поддержку общественной инициативы по развитию туристической инфраструктуры.

В частности, фирма должна была установить звуковое оборудование для кинотеатра на пляже «Золотой» в Балаклаве в срок до 1 апреля 2023 года. Однако оборудование не смонтировано до сих пор.

Прокуратура Балаклавского района в отношении гендиректора фирмы возбудила дело об административном правонарушении, Главное контрольное управление оштрафовало его на 10 тыс. рублей.

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Ольга Сурикова