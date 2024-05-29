Новый мостик установили на тропе из Балаклавы к Серебряному пляжу

Старый мост между Балаклавой и Серебряным пляжем был разрушен еще в прошлом году. Недавно губернатор Севастополя Михаил Развожаев после похода по Большой Севастопольской тропе дал поручение его восстановить.

«Перед началом работ скалолазы исследовали территорию и расчистили склон, чтобы камни снова не упали на мостик и не повредили его. Металическое сооружение прикрепили к скале и прочно закрепили снизу», — рассказал глава города.

Он напомнил, что этот мостик официально не относится к Большой Севастопольской тропе, но является одним из популярных мест в Балаклаве среди туристов и любителей активного образа жизни.

Теперь дорога к Серебряному пляжу стала безопасней.

Ольга Сурикова

Фото: Михаил Развожаев/Telegram