Добытчики грунта в Языковой балке проиграли суды правительству Севастополя

Четвертый кассационного суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения кассационные жалобы директора ООО «Листригоны« Скурского С. Г. и директора ООО «Технологии» Дубового В. Г., которые занимались добычей полезных ископаемых в Языковой балке под видом берегоукрепления. Об этом сообщила вице-губернатор Светлана Пирогова.

Она напомнила, что в октябре 2023 года Севастопольским городским судом апелляционные жалобы директоров-грунтодобытчиков оставлены без удовлетворения, решение Нахимовского районного суда города Севастополя оставлено без изменения. Скурский и Дубовой подали кассационные жалобы, но решением Четвертого кассационного суда общей юрисдикции они оставлены без удовлетворения.

Также решением суда первой инстанции удовлетворен иск Правительства Севастополя о взыскании с осужденных ущерба в сумме 80 892 708, 60 руб.

Правительство Севастополя взыщет эту сумму в принудительном порядке.

Как уже сообщалось, осужденные через подконтрольных им юридических лиц, не имея лицензии на пользование недрами, с апреля по ноябрь 2019 года осуществляли добычу полезных ископаемых. Ими было добыто более 54 тыс. тонн гальки, чем Севастополю причинен ущерб в размере почти 81 млн рублей. От своей противоправной деятельности предприниматели получили доход в размере более 3 млн рублей.

Ольга Сурикова