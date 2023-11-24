Жители сельской местности Севастополя будут ездить в следующем году по городским тарифам

В бюджете Севастополя на 2024 год заложено введение единого тарифа на проезд в общественном транспорте города. Об этом было сообщено в ходе Заксобрания Севастополя 24 ноября, передает корреспондент «Севкора».

«В бюджете заложено такое мероприятие, что общественный транспорт будет осуществлять движение по единому городскому тарифу. Везде будет действовать единый тариф 24/30 (30 рублей — стоимость проезда, 24 рубля —по ЕГКС», –сообщил и.о. вице-губернатора Павел Иено.

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Ольга Сурикова