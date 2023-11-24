В Севастополе водителя ждет штраф за создание помех движению других ТС

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя привлекли к административной ответственности водителя, совершившего грубое нарушение ПДД, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором водитель автомобиля Сузуки нарушил ПДД, умышленно создавая помехи в движении транспортным средствам.

Установлено, что утром 22 ноября 42-летний водитель автомобиля Сузуки в районе дома № 19 на улице Руднева, нарушал требования дорожной разметки и мешал движению других ТС, а также создавал условия для возможного ДТП.

Водителю придется оплатить штраф в размере 1,5 тыс рублей за несоблюдение требований дорожной разметки, а также за умышленное создание помех в дорожном движении он может заплатить от 5 до 10 тысяч рублей.

Ольга Сурикова