В Севастопольском индустриальном парке есть асфальтированная дорога, но нет производств

Севастопольский индустриальный парк «Гераклид» будет построен в I квартале 2024 года. Об этом рассказал директор департамента экономического развития Денис Профатилов, ссылаясь на коллег из департамента капстроя.

«Сегодня строительная готовность первого этапа у нас превышает 90%. Даже асфальтированная дорога уже есть внутри индустриального парка, но есть определенные сложности с проектной документацией», — отметил он.

На строительство этой площадки из федерального бюджета выделено 1,3 млрд рублей.

Напомним, официально индустриальный парк «Гераклид» был создан 10 мая 2018 года. В 2020 году сообщалось, что готовность первых этапов составляет 90%. О планах закончить строительство первой очереди индустриального парка «Гераклид» в I квартале 2022 года сообщала заместитель губернатора Мария Литовко.

Дмитрий Островский