Обзор цен на школьные товары в Севастополе

Севастопольское отделение ЛДПР продолжает мониторинг цен на школьные товары

Партийцы составили очередной список магазинов, где продаются товары для школы

Начнем с рюкзаков. Наиболее низкая цена на этот школьный предмет в магазине «Гала», расположенном на Генерала Острякова, 80. Там его можно приобрести за 1374 рублей.

Далее идет магазин «Радуга» на Генерала Сталинграда, где пенал стоит 1390 рублей.

А дороже всего этот школьный предмет в магазине КанцЛайн на Шабалина, 10А, где рюкзак стоит 1920 рублей.

Дешевле всего шариковая ручки и простой карандаш стоит в магазине «Гала», где стоимость составляет 3 и 4 рубля.

Дороже всего в «КанцПарке» — 13 и 41 рубль.

Тетради по самой хорошей цене можно найти в магазине «Гала», где они стоят от 5 до 30 рублей.

В магазине «Львенок» на Комбрига Потапова, 16

Тетради обойдутся от 10-52 рублей, а дороже всего они стоят в «Радуге» и «Игрушкино» на Батумской.

Пенал лучше всего покупать в КанцПарке за 116 рублей. В «Радуге» он дороже – 415 рублей.

Альбом для рисования дешевле в магазине «Львенок», где он продается за 88 рублей.

В КанцЛайне – 95 рублей, в «Игрушкино» — 96 рублей, а в КанцПарке 97 рублей.

Краски гуашь для рисования лучше всего покупать в «Гала» за 80 рублей и в «Игрушкино» за 84 рубля.

Дороже всего они в «КанцПарке» — 145 рублей.

Наконец, клей дешевле всего в «Гала» — 10 рублей.

А дороже всего в «КанцЛайне» — 40 рублей.

Кристина Ветер

Фото: открытые источники в сети интернет