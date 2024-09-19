Жители проспекта Октябрьской революции выступили против уплотнительной застройки

Об этом корреспонденту «Севкора» сообщили сами представители инициативной группой, собирающие подписи под обращением к властям города.

Речь идет о строительстве жилого многоквартирного комплекса с паркингом за школой №37 в районе дома по адресу проспект Октябрьской революции, 36.

Жители близлежащих домов, создавшие инициативную группу против строительства дома, обеспокоены сразу из-за нескольких проблемных аспектов, которыми, по их мнению, чревата стройка.

Во-первых, они переживают, что строительная площадка расположена в 15 метрах от входа в школу №37, где постоянно ходят дети.

Во-вторых, серьезные опасения местных жителей вызывает высокая изношенность существующих сетей водоснабжения и канализации, к которым в дальнейшем будет подключен новый дом.

Также стройка может создать проблемы с проездом по улице Колобова. Жители опасаются, что будет сложно подъехать к школе и к двум детским садам, расположенным здесь же.

Не верят жители микрорайона и в то, что будущий подземный паркинг перекроет потребности всех жителей нового дома, а вот места для парковки в округе уже не осталось, сами жильцы не знают где ставить машины.

В заключении они просят создать специальную комиссию, которая бы выехала на место и оценила перспективу строительства многоэтажки именно на этом земельном участке.

Согласно информационному стенду, расположенному на месте строительства жилого комплекса, застройщиком выступает ООО «Спорт-индустрия», начать строительство планируется в первом квартале 2025 года, а завершить в третьем 2027 года.

Напомним, в ближайшие несколько лет в Севастополе планируется создание нескольких жилых микрорайонов в рамках комплексного развития территорий.

Микрорайон площадью более 48 Га, состоящий из 5-9-этажных домов и ландшафтного парка появится на Сапун-горе, большой микрорайон на 7-км Балаклавского шоссе.

Также жилой комплекс будет возведен на месте мототрека на Фиолентовском шоссе.

Дарья Тимофеева

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