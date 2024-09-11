На месте мототрека в Севастополе построят теннисную академию и жилой комплекс

Градостроительный совет Севастополя одобрил концепцию развития территории на Фиолентовском шоссе, 4, где ранее находился мототрек. Проект предполагает комплексное освоение участка с возведением жилых домов, социальной инфраструктуры и спортивных объектов.

В 80-х годах прошлого века здесь располагался мототрек для соревнований по спидвею всесоюзного уровня. Сегодня территория находится в запущенном состоянии: трибуны разрушены, покрытие повреждено.

Новый проект предполагает строительство домов высотой 7 этажей и выше, подземного паркинга, поликлиники, детского сада и школы.

Центральным объектом станет теннисная академия с крытыми и открытыми кортами. Её планируется передать в собственность города в рамках программы КРТ (комплексного развития территории). По словам губернатора Михаила Развожаева, академия будет использоваться для развития детского спорта и станет еще одним центром досуга для горожан.

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Анна Левина