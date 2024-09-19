В Севастополе перекроют движение по Столетовскому проспекту

С пятницы, 20 сентября, дня будет перекрыто движение по Столетовскому проспекту от дома номер 61 до пересечения с улицей Колобова.

При этом уже в птяницу вечером будет открыто движение по временной дороге между Столетовским проспектом и улицей Шевченко, она будет действовать на время перекрытия движения по Столетовскому проспекту, — сообщили в дептрансе.

В ведомстве напомнили, что на перекрытом участке подрядчик займется переустройством сетей коммуникаций.

Ограничения движения по Столетовскому проспекту будут действовать до конца текущего года.

Неудобства затронут не только автомобилистов, но и пассажиров общественного транспорта.

Речь идет о маршрутах движения автобусов №24 и №79. На время работ посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «улица Молодых строителей», остановка «улица Северная» работать не будет.

Напомним, до конца текущего года также планируется завершить все капитальные работы по строительству развязки на пересечении улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской революции и Фиолентовского шоссе.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба департамента транспорта Севастополя

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