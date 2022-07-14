Жители Казачьей бухты ждут от Военной прокуратуры спасения от КамАЗов со строительным мусором

Люди стали задыхаться

Жители частного сектора микрорайона Казачья бухта, расположенного рядом с военным полигоном, продолжают жаловаться на невыносимые столпы пыли, которые поднимают КамАЗы, перевозящие строительный мусор.

Как уже сообщалось, люди здесь стараются не выходить из дому, жить с закрытыми окнами, а у многих начались проблемы со здоровьем.

В последние выходные грузовые машины начали ездить с 7 утра и продолжали до поздней ночи, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Ситуация сейчас накаляется — люди готовы баррикадировать въезд и ложиться под КамАЗы, а пока направили письма во всевозможные инстанции, ждут помощи от депутатов и Военной прокуратуры.

Недавно они вызвали на место полицию. В сюжете телеканала говорится, что у водителя большегруза проверили разрешительную документацию, однако от комментариев все стороны отказались. Ворота военного полигона закрыли, крупногабаритный транспорт поехал в объезд. Полицейские пообещали в течение 10 дней провести проверку.

В свою очередь, депутат Законодательного собрания Вячеслав Горелов заявил, что единственный вариант переломить ситуацию – это обращение севастопольцев в военную прокуратуру. Обращения, по его словам, в Севприроднадзор и Росприроднадзор безрезультатны, так как объект относится к Минобороны.

Также депутат добавил, что сейчас готов проект постановления о создании депутатской комиссии, которая будет проверять инциденты, связанные с незаконным складированием строительных отходов на территории Севастополя, в том числе и в бухте Казачьей.

Ольга Сурикова