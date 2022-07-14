Путин объединил Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования

Соцвыплаты будут предоставлять максимально быстро

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования (Социального фонда России). Соответствующие документы опубликованы на портале официальной информации.

Кроме того, внесены поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ.

Фонд создается для «осуществления государством пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, социального обеспечения, предоставления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан», сказано в законе.

Поясняется, что реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы.

По мнению авторов инициативы, в результате государство сможет централизованно управлять социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.

Положение о создании единого фонда вступает в силу с 1 января 2023 года.

Напомним, президент России Владимир Путин выступил с инициативой реформы системы проверок бизнеса, предложив отменить большинство из них навсегда.

Ольга Сурикова