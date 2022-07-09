Жители Казачьей бухты страдают от полигона со строительными отходами

Они насчитывают по 100 КамАЗов в день

Жители Казачьей Бухты уже не знают, в какие инстанции обратиться, чтобы кто-то спас их от грузовиков со строительным мусором, которые каждый десять минут проезжают мимо их домов и дворов и везут строительный мусор на полигон, организованные на территории военной части.

Люди измучены облаками пыли и грязи, из-за которых они не могут открывать окна в квартирах, гулять во дворах и выпускать туда детей. Тяжелее всего приходится аллергикам, астматиками и мамам с грудничками. Все вынуждены до 20:00 держать окна закрытыми, пока ездят КамАЗы, говорится в сюжете телеканала «НТС».

С этой проблемой проживающие здесь борются около полугода, последнее обращение было к губернатору Михаилу Развожаеву во время обсуждения правил застройки и землепользования, но вопрос не начал решаться.

Люди устали ждать реакции со стороны властей, правоохранительных органов и готовы собственными силами тяжелую технику с мусором.

«Мы готовы перекрывать въезд на полигон, выходить с детьми, с детскими колясками. Это не нормально – хуже, чем в 90-ые годы. Порядок нужен», — рассказал житель садового товарищества «Атлантика» Андрей Слабухо.

Как вариант возможного решения проблемы местные жители предложили властям открыть вторую дорогу для грузовиков, которые будут возить отвалы грунты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе вдоль морского порта в Камышовой бухте разрастается свалка строительного мусора. Предположительно, сюда свозились строительные отходы со строительства школы водолазов.

Ольга Сурикова