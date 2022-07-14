В Ялте сгорела старинная гостиница

В Ялте этой ночью сгорела гостиница «Лондон». К счастью, никто не пострадал, так как здание было заброшенным.

Историческое здание было построено в 1910-х годов. После революции здесь были квартиры, потом здание обветшало и жильцов расселили.

Интересно, что на ЦИАНе размещено объявление, где гостиницу «Лондон» предлагают купить за 47 млн рублей.

«Вашему вниманию предлагается бывшая (постройка 1910 года) гостиница «Лондон2 в центре Ялты. Это здание можно использовать под отель в Крыму. Вся разрешительная и проектная документация на здание и участок под строительство гостиницы или отеля в полном порядке. Участок под бизнес в Крыму площадью 5,5 соток — (пляж в 50 метрах) находится в аренде на 49 лет с 2013 года. Вы можете использовать это здание под гостиницу в Ялте на 7-13 этажей. Все коммуникации на участке. Площадь застройки 400 м2», — говорится в объявлении.

«В 2 часа ночи в диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания по адресу ул. Свердлова, 7. Благодаря слаженной работе огнеборцев пожар удалось полностью локализовать. Всего было задействовано 10 единиц спецтехники. Площадь пожара составила 200 кв. метров», сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Фото: Александр Долгополов, Вконтакте